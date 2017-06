8 aliments qui vous aident à lutter efficacement contre le diabète

1-La pomme

La pomme a un faible taux en glycémie. Vous pouvez donc en consommer crue ou cuite en quantité raisonnable. Cela réduit les risques de diabète de type 2.

2-Le vinaigre

Intégrer un peu de vinaigre dans vos repas quotidiens vous permettra de mieux gérer le taux de sucre dans le sang. Tous les types de vinaigre auraient un effet positif sur le taux de glycémie, chez les personnes diabétiques.

3-L’avocat

L’avocat est idéal pour contrer le diabète. Grâce au bon gras qu’il contient et sa riche composition en fibres, ce fruit permet de contrôler le taux de sucre dans le sang. Plutôt que de les manger en salade, essayez la purée d’avocat pour changer.

4- La cannelle

La cannelle peut diminuer le taux de glycémie de 25% chez ceux qui en consomment. Comme elle joue un rôle bénéfique sur la production d’insuline, vous pouvez en saupoudrer un peu sur votre thé ou café, au lieu de les sucrer.

5- Huile d’olive

La consommation d’huile d’olive permettrait à une personne de réduire d’au moins 50% ses chances de souffrir du diabète. N’oubliez donc pas de l’inclure dans vos recettes désormais.

6-Les lentilles

7- L’aubergine



Les aubergines permettent d’inhiber les enzymes digestives, responsables de la transformation de la nourriture en glucose. Elles sont ainsi recommandées pour limiter l’élévation du sucre sanguin après chaque repas.

8- Les poissons riches en oméga-3

Les poissons très riches en oméga-3 permettent de réduire les risques de diabète. Les personnes qui consomment régulièrement du thon, du saumon et du maquereau ont des niveaux sanguins plus élevés en acides gras oméga-3.



