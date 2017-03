Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 8 astuces pour avoir des seins plus fermes, plus longtemps Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mars 2017 à 19:30 | | 0 commentaire(s)| Chouchoutez vos seins, du soir au matin !

Vous êtes encore jeune mais n’avez pas envie de voir vos jolis seins pendouiller avant vos cinquante ans ? On peut vous comprendre ! Il n’est jamais trop tard pour s’y mettre. Voici quelques conseils faciles à réaliser au quotidien pour tonifier et raffermir les muscles de votre poitrine. Et rappelez-vous, vos seins ne sont pas dispensés de cours de gym !

1/ Massez Chouchoutez vos seins au quotidien en leur offrant des massages à l’huile végétale (olive, amande douce, lin, argan ou avocat, grenade ou gel d’aloe vera), de préférence bio. Massez-vous après avoir enlevé votre soutien-gorge, au coucher ou au lever. Vous pouvez aussi opter pour un massage aux huiles essentielles, extrêmement efficace pour lutter contre l’affaissement. Et octroyez-leur des masques gourmands, de temps en temps.

2/ Évitez les régimes yoyo En maintenant un poids stable et en évitant les prises soudaines, vous épargnerez vos seins d’un affaissement prématuré, et de se parer de vilaines vergetures difficiles à éliminer.

3/ Buvez beaucoup d’eau L’hydratation est une excellente astuce pour avoir de beaux seins plus longtemps.

4/ Adoptez une alimentation équilibrée

Les seins, tout comme le reste de votre corps, ne tolèrent pas forcément bien les nourritures trop riches en sucre, en gras ou en sel. Limitez la junk food et n’oubliez pas de bouger, les seins aussi ont besoin d’exercice pour garder la forme !



5/ Appliquez un jet d’eau froide ou des glaçons Le froid est un excellent moyen de tonifier vos seins. Un jet d’eau glacée après une bonne douche chaude ou un massage à l’aide de glaçons vous permettront de les raffermir rapidement.

6/ Arrêtez de fumer Le tabagisme nuit à votre santé mais également à celle de votre poitrine, en provoquant un affaissement plus rapide. Si vous aviez su ça plus tôt, on parie que vous auriez déjà arrêté !

7/ Ne faites pas de topless Le bronzage intégral, c’est joli, mais pas dépourvu de complications. La peau mince des seins étant très fragile, l’excès de rayons UV, même tétons crémés, pourrait bien les affaisser plus rapidement.

8/ Enlevez votre soutien-gorge dès que vous le pouvez D’après une étude menée par Jean-Denis Rouillon, spécialiste en médecine sportive, les soutiens-gorges ne seraient pas efficaces pour maintenir la poitrine.



Selon lui, ils iraient même jusqu’à accélérer l’affaissement. Les femmes de son étude qui ont d’ailleurs arrêté d’en porter, ont constaté que leur poitrine remontait davantage sur la cage thoracique, étaient plus fermes, avec des mamelons pointant davantage vers le haut.



Avec 100%féminin.fr





Accueil Envoyer à un ami Partager