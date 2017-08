Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 8 astuces pour lutter contre les seins qui tombent Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Août 2017 à 17:13 | | 0 commentaire(s)|

Toutes les femmes rêvent d’avoir une poitrine ferme tout le long de leur vie, sans forcément passer par la chirurgie. Malheureusement, avec les aléas de la vie, nos seins ont tendance à s’affaisser. Perte de poids, grossesse, l’âge et encore pleins d’autres facteurs en sont la cause. Cependant, l’on peut tout de même éviter le plus longtemps possible d’avoir des seins tombants, en adoptant ces techniques.



2 – Musclez vos pectoraux

Comme vous le savez certainement, les seins ne contiennent pas de muscles, mais vous pouvez les rehausser en musclant vos pectoraux, qui se situent juste sous votre poitrine.



Ils existent plusieurs exercices pour obtenir des seins galbés :



• Faire des exercices spéciaux, pectoraux sur une plate-forme vibrante.

• Presser une balle : placez-la au niveau de votre poitrine et comprimez-la avec les paumes des mains.

• Faire quotidiennement une série de pompes.

• Pratiquer régulièrement le dos crawlé à la piscine.



3 – Des soutiens-gorge à votre taille

Évitez les soutiens-gorge trop serré qui sur le long terme, cela vous les abîmeront, car il ne maintiendra pas votre poitrine et les seins auront ainsi tendance à tomber. Veillez donc à faire le tri dans vos sous-vêtements chaque année, car les seins changent (pertes de poids, prise de poids, grossesse, …)



4 – Tonifier votre poitrine

Chaque soir avant de vous coucher, massez votre poitrine avec des huiles végétales aux propriétés raffermissantes (huile de fenugrec, par exemple) ou appliquez quotidiennement, une crème raffermissante spécial buste.



5 – Évitez le soleil

Le fait de trop exposer vos seins au soleil va vous faire perdre l’élasticité de votre peau, et vous avez ainsi le risque d’avoir des seins tombants.



Conseil : Appliquez une crème solaire dans le cou et le décolleté pour conserver une peau tonique le plus longtemps possible.



6 – Ayez un bon maintient

Cela peut paraître bête, mais le fait d’avoir une bonne posture va vous permettre d’avoir des seins galbés. Tenez-vous donc, droite, marchez droit sans avoir les épaules rentrées, vous évitera un affaissement des seins.



7 – Éviter l’effet yo-yo

Le fait de perdre du poids et d’en reprendre ou inversement, ainsi de-suite et de façon significative, va vous déformer les seins. Essayez donc d’avoir un poids constant.



8 – Un masque

Faites-vous un masque à partir de concombre et de jaune d’œuf. Le concombre a des propriétés naturelles qui tonifient la peau et le jaune d’œuf est riche en protéines et en vitamines qui peuvent aider à traiter l’affaissement des seins.



1. Mixez 1 petit concombre dans un mixeur.

2. Mélangez cette purée dans 1 jaune d’œuf et 1 cuillère à café de beurre ou de crème pour obtenir une pâte.

3. Appliquez le mélange sur vos seins et laissez-le pendant environ 30 minutes.

4. Rincez abondamment avec de l’eau froide.

5. Utilisez ce masque une fois par semaine pour raffermir et renforcer les tissus mammaires.



Avec codefille



