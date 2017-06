Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 8 choses étranges que les hommes adorent chez la femme. Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2017 à 22:44 | | 0 commentaire(s)|

Il est assez facile de deviner ce que les hommes trouvent généralement attrayants chez les femmes: un beau visage, de belles courbes, de bonnes manières et toutes les autres choses agréables.

Mais saviez-vous qu’il y a des choses absolument étranges et bizarres que presque tout homme aime chez une femme? La plupart du temps, les femmes elles-mêmes, ne savent absolument rien à ce sujet.

Certaines sont des préférences personnelles «spéciales», quand d’autres sont un peu communes chez tous les hommes …

Nous vous proposons 8 manières ou comportements bizarres des femmes qui attirent pourtant les hommes.

La faiblesse et la vulnérabilité

Nous ne parlons pas de faiblesse dans le sens d’être incapable de se lever et de parler par vous-même, mais comme le dit Francis: «J’aime quand ma copine m’appelle pour l’aider à résoudre des énigmes, à soulever des choses ou à fournir des réponses à des choses. Je pense que c’est tellement mignon. Je me sens comme un homme. »

Tous les hommes aiment avoir leur ego caressé de temps en temps, n’est-ce pas?

2. Regarder leurs partenaires s’habiller et appliquer le maquillage



De la façon dont les hommes se plaignent du temps que les femmes perdent avec le maquillage, il est tout à fait étrange de découvrir que certains hommes aiment vraiment les regarder l’appliquer.

3. Les Vergetures



La plupart des femmes sont préoccupées par leurs vergetures et pensent que cela repoussent les hommes, mais reprenez-vous mesdames, les hommes les aiment. Cela rappelle aux hommes que leur partenaire a porté leur enfant, et si les marques sont sur d’autres parties de leur corps, en dehors du ventre, cela ne fait aucune différence. Donc, les femmes, cessez de gaspiller votre temps et votre argent sur les anti-vergetures et les traitements.

4. Porter des lunettes



La plupart des femmes pensent que les lunettes gâchent en quelque sorte leur apparence, les remplaçant par les lentilles de contact. Mais les hommes les adorent. Les hommes pensent que les femmes qui portent des lunettes sont intelligentes et timides de l’extérieur, mais sous ces cadres, elles sont « sauvages ». Plus important encore, tous les hommes aiment ce look génial que les femmes ont quand elles portent des lunettes.

5- La maladresse



Les hommes préfèrent les femmes maladroites, qui, de temps en temps, gâchent ou répandent des choses. C’est étrange, mais les hommes, trouvent cette maladresse mignonne.

6-Votre odeur unique



Arrêtez d’acheter des parfums coûteux parce que les hommes aiment votre parfum naturel non associé à des parfums artificiels. C’est une science simple! Votre corps sécrète des phéromones qui influent sur le niveau de testostérone de votre partenaire. L’odeur naturelle d’une femme est beaucoup plus éveillante et enivrante.

7- Les Femmes en uniforme



Ce ne sont pas seulement les femmes qui sont attirées par les hommes en uniforme, les hommes le sont aussi. Donc, peut-être la prochaine fois que vous reviendrez du travail, soyez un peu coquette avec votre homme et vous verrez les résultats.

8- Les femmes sans maquillage



Les hommes adorent le look tout naturel de leur femme. Bien qu’ils apprécient quand elles s’efforcent de se maquiller , s’habiller ou faire leurs cheveux avec des produits élaborés, rien ne vaut ce look frais et naturel.



afrik.mag





