8 conseils simples pour bien choisir sa robe de mariée selon sa morphologie

J'AI LA TAILLE PEU MARQUÉE



Plutôt que de miser sur le fourreau qui accentuerait la forme en H de la silhouette, on privilégie une pièce structurée qui redéfinie les volumes et redessine la silhouette. Effet trompe-l'oeil assuré et bonus : on accentue sa féminité.



J'AI UNE PETITE POITRINE



Tricher ou assumer, il faut choisir. On peut notamment miser sur un décolleté Bardot qui dévoile les épaules et qui, assorti à un soutien-gorge push-up, ne manquera pas de faire des étincelles. On peut aussi adopter la dentelle dans le haut et pourquoi pas, une légère transparence avec de petites manches ou du moins des manches ajustées, afin de conserver une certaine harmonie des volumes.



J'AI UNE POITRINE GÉNÉREUSE



Si à l'inverse, vous avez plutôt été gâtée côté poitrine, on n'hésite pas à la sublimer, sans trop en montrer non plus. Décolletés en V en dentelle à la profondeur raisonnable ou bustier qui maintient et rehausse à la fois, on ose mettre ses atouts en avant. Dans ce cas-là, la lingerie a un rôle important à jouer.



J'AI LES BRAS UN PEU ÉPAIS



Vous n'êtes pas la plus grande fan de vos bras ? Pas de souci, il y a toujours moyen de tricher un peu. On peut par exemple opter pour la cape, aussi stylée que pratique pour les dissimuler. Ou plus simplement, on peut jouer avec les volumes pour les affiner. On choisit par exemple une robe bustier qui attirera davantage l'attention sur le décolleté.



J'AI LES ÉPAULES TRÈS CARRÉES



Votre carrure vous paraît trop carrée ? Là encore, il y a plusieurs façons de booster l'harmonie de votre silhouette. On évite notamment les manches qui ont tendance à mettre l'accent sur cette partie du corps. Au contraire, on n'hésite pas à dévoiler ses épaules. Bustier ou fines bretelles mixés avec une jupe évasée dans le bas, voilà notamment comment affiner votre carrure et en tirer parti.



J'AI DES FESSES GÉNÉREUSES



Option une : vous voulez les mettre en valeur, optez pour un fourreau qui, associé à la bonne lingerie, leur rendra amplement justice. Option deux : vous n'avez pas envie qu'elles vous volent la vedette, du coup, misez plutôt sur une jupe structurée et ample qui, à partir de la taille, va les dissimuler sous le volume.



J'AI DE JOLIES JAMBES



Un atout de taille que l'on n'hésite pas à mettre en avant. Sans tomber dans la minijupe non plus, on choisit la bonne longueur au genou ou, pourquoi pas, un peu au-dessus. Une jolie paire d'escarpins sera parfaite pour les galber. Autre possibilité, un joli fendu qui les dévoile sans trop les montrer non plus.



J'AI UN PEU DE VENTRE



On oublie le satin moulant qui accentue l'effet du petit bidon et on privilégie plutôt le jeu de matières, pour attirer l'attention ailleurs et casser l'effet de rondeur. On met l'accent sur le décolleté et les épaules, par exemple. On évitera aussi les détails de noeuds ou de drapés à ce niveau.