8 signes qui prouvent que t'es un célibataire endurci Y a rien de mal à vouloir rester célibataire. Après tout, ce mode de vie convient à plusieurs personnes. Je sais que certains gars ont beaucoup de difficultés à s’engager après avoir été célibataires longtemps. Tu as sûrement des chums de gars qui sont dans cette situation depuis un bon bout de temps, et tu ne sais plus comment leur présenter des filles intéressantes. C’est peut-être toi qui es le célibataire aussi! J’ai un petit conseil à te donner mon gars : tu es peut-être en présence de ce qu’on appelle communément un célibataire endurci. Si tu n’es pas certain, voici quelques signes qui pourront te le confirmer!

1) Tu passes tes soirées sur Facebook à chercher des belles filles célibataires dans l’espoir qu’elles veulent bien te rencontrer.

2) Quand tu fais une sortie avec des amis, ça te prend une éternité pour te préparer, car tu veux toujours être sur ton 31 au cas où tu rencontrerais une ou des jolies filles.

3) Ton téléphone intelligent vibre tout le temps, car tu reçois constamment des notifications qui proviennent des 14 applications de rencontre que tu utilises tous les jours.

4) À chaque fois que tu vas au restaurant, tu ne peux pas t’empêcher de cruiser la serveuse. C’est juste plus fort que toi.

5) Tu trouves toutes sortes d’excuses bidon pour ne pas t’engager avec une fille, même si c’est la plus intéressante qui t’a été présentée depuis longtemps.

6) Ton appartement ressemble à un bar sportif. Le thème de ta décoration se base sur des enseignes de bières lumineuses et des affiches de sports.

7) Tu as essayé toutes les marques et les modèles de préservatifs.

8) Tu ne veux pas t’engager, car tu ne fais plus confiance aux femmes, étant donné que ta dernière copine est partie avec ton meilleur ami.

