8 véhicules et 10 motos de luxe ont été perquisitionnés au parking et au domicile de Daouda Mbow

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2017 à 09:11 | | 0 commentaire(s)|

Le patron de la Nouvelle Vision de l'automobile (NVA) a passé sa première nuit en prison. Daouda Mbow et son employé Laye Diouf, ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, trafic international de véhicules, recel et faux et usage de faux.

Dans cette affaire, le célèbre vendeur de véhicules et de motos de luxe est dans la posture de l'arroseur arrosé. De plaignant, il s'est retrouvé suspect puisque tout est parti d'une plainte pour abus de confiance et escroquerie qu'il avait déposée contre un certain Ibrahima Guèye. Ce dernier lui avait cédé un terrain en échange d'un véhicule et d'une somme de 10 millions FCFA. Mais jusqu'à présent, Mbow n'avait vu la parcelle encore moins l'argent de son véhicule. Aussi, a-t-il porté plainte contre Guèye, qui s'est mis à déballer lorsqu'il a été invité à se justifier sur les accusations portées contre lui.

Ibrahima Guèye a révélé aux enquêteurs que la voiture en question était volée et était même signalée par Interpol. Il l'aurait découvert au moment de la vérification au service des Mines. Après vérifications, Daouda Mbow et son employé sont arrêtés. 8 véhicules et 10 motos de luxe ont été perquisitionnés au parking puis au domicile du patron de la NVA.



Avec Seneweb (Enquête)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook