90e anniversaire de la disparition de Lamine Senghor : Un collectif se souvient du précurseur de l'anticolonialisme...sénégalais

Ce samedi 25 Novembre 2017, marque le 90e anniversaire de la disparition de Lamine Ibrahima Arfan Senghor (1889-1927), précurseur du mouvement communiste, anticolonialiste et anti-impérialiste sénégalais. A cette occasion, le Collectif Mémoire et Révolutions en Afrique / Sénégal (CMRA), organise à la Librairie Harmattan, un panel sur le thème : « Portée et actualité du combat politique de Lamine Senghor», annonce un communiqué.



Le Collectif Mémoire et Révolutions en Afrique / Sénégal (CMRA), est une initiative africaine de synergie entre militantes et militants de gauche de différentes générations, soucieux de stimuler l’effort commun de lutte contre l’oubli, le brouillage des repères et la perte du sens de l’histoire.



Dans le respect de la diversité de leurs trajectoires singulières, ils s’attachent à promouvoir l’appropriation critique de la mémoire collective en tant que conscience de la continuité historique qui lie et éclaire le présent, le passé et le devenir de l’Afrique. « La mémoire est essentielle à la compréhension de l’histoire… Il nous incombe de construire notre mémoire collective et de la transmettre aux jeunes générations pour que l’espoir ne meure pas » (Manifeste du CMRA, Juillet 2017).