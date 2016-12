91e anniversaire : Maam Cheikh At’Tidjani un incontemporain qui s’impose toujours comme un classique « Maay sen Maam » (je suis votre patriarche) répéta très souvent l’Homme à la Djellaba. Heureusement que nous n’avons point attendu qu’il exalte « Nahnou awladou tidjani mine ubou waatil mahani » pour savoir que l’homme ne se bouscule pas dans le cercle restreint des Héritiers du Phénix du Maghreb mais il est sa Représentation la plus aboutie, la plus achevée ; et notre Filiation à Lui a transcendé l’aspect simpliste du Sang mais réside sous la coupole d’un Pacte Spirituel comme une Révélation (Mahnane). Alors, considération ne peut être, pour nous, plus forte et symbolique que celle-ci.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Décembre 2016 à 10:02 commentaire(s)|

Notre attachement à cet homme est une aventure. Aventure passionnante qui nous a permis de percer et de démythifier les siècles précédents et leurs savants.



Convaincu de l’universalité du Savoir, autant il se défausse pour nous donner les méthodes pédagogiques d’un Imam Mandjay nichant dans le Nioro pour expliquer la juxtaposition et non l’opposition entre les Enseignements prophétiques (Djiko) et les Enseignements scientifiques (djoumtoukaay), autant il évoque Ibn Tayyimiya pour faire comprendre que c’est au fond du mysticisme que fleurit le rationalisme. Les mystiques et les philosophes ont toujours coexisté.



Serigne Cheikh comme à son habitude aligne Serigne Aliou Guèye au rang des grands esprits de l’illustre « Université de Bagdad » dont Kissayi, Sibawayh entre autres.



Serigne Cheikh, répondant de la lancinante interrogation d’un philosophe comme Bergson sur l’essence d’une philosophie islamique n’a pas hésité à citer les Lumières de Serigne Mounirou afin d’apporter sa position que l’Islam et notre identité négro africaine siègent au stade suprême de la pensée pure.



Serigne Cheikh a fait d’une réalité l’« Enracinement et Ouverture ». Il s’est libéré et nous a libérés de « l’archaïsme débordant » d’une certaine interprétation religieuse mais a aussi veille sur nos pas pour ne pas tomber dans « le matérialisme dégradant » corrolaire du modernisme. Il tira la sonnette d’alarme depuis en nous confiant « la dextérité et la réussite ne sont l’apanage d’aucune civilisation, d’aucune race, seule existe la volonté de réussir, basée sur des méthodes que nous devons adopter »



Serigne Cheikh, pour lui, croire à une obédience religieuse ou appartenir à une idéologie n’est point réducteur pour matérialiser la jonction des réalités essentielles pour le Salut de l’être Humain. « Etre trop Juif trop chrétien, trop musulman même risque de nous basculer dans le vide du sectarisme »



Il a toujours défendu qu’il existe une diversité de traditions religieuses mais elles se trouvent unies par l’axe de l’Unicité divine. Il y a une unité fondamentale de toutes les lois sacrées en raison du caractère unique de l’Etre divin d’où émanent toutes les théophanies. Toutes les croyances peuvent être comparées à des manières particulières de dire de l’Etre divin, a des langues particulières ; l’Unité Transcendante de l’Espèce Humaine.



Evoquer son anniversaire n’est pas de toute gaieté de cœur car c’est réduire son œuvre et son Existence dans le Temps alors que pour nous Maam Cheikh est une Conscience qui dépasse cet aspect ; oui réducteur.



En ce 29 décembre coïncidant avec ses 91 ans, nous lui empruntons son adresse à Serigne Babacar « Khallaa laki jawoul qalbi ya tayra houbbihi fabiidii bikhayri wasfir as adat tayri » pour lui signifier encore une fois qu’il règne sans partage dans nos Cœurs.



Nous nous joignons à notre Responsable Moral, Mouhamadoul Moustapha, la prunelle de nos yeux pour demander à Aboul Abaas Ahmada Tidjani « mou yokou appeuh bi ».



Puisse Allah rallonger ton Age pour qu’on continue de jouir de ta Présence parmi nous.

Puisse Allah te donner une santé de fer afin que tu continues de veiller sur notre Quotidien pendant très longtemps.



Moustarchidinement Votre !!!



Moustapha SARR Jamil

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook