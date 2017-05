A 101 ans, elle remporte un 100 mètres ! A 101 ans, Man Kaur est restée légère et pétillante, comme si le poids des années n’avait pas eu d’effets sur elle. Elle a en effet été sacrée lundi sur le 100 mètres au tournoi des maîtres, dans la catégorie centenaire.

Elle était seule en lice dans la catégorie centenaire, mais cela n’enlève en rien à son exploit. L’Indienne s’est élancée sur la piste des Jeux mondiaux des maîtres, qui se tiennent actuellement en Nouvelle-Zélande, avec une vélocité incroyable pour son âge. Elle a terminé son sprint en 74 secondes, soit une minute et quatre secondes de plus que le record du monde détenu par Usain Bolt.

