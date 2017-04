Appa­rem­ment, le talent coule dans ses veines. C’est en tout cas ce que prouve la vidéo dévoi­lée ce matin sur le compte Insta­gram du produc­teur Swizz Beatz, marié depuis 2010 à la chan­teuse Alicia Keys. On y voit leur fils de 2 ans faire du beat­box. Assis en pyjama gris sur ce qui semble être une table à langer, Gene­sis, le benja­min de la fratrie, est visi­ble­ment très à l’aise avec l’exer­cice.



En légende de la vidéo, son père, à commenté « En plein milieu de mon travail sur #NoCom­mis­sionS­han­ghai, Gene­sis a voulu que j’écoute son nouveau son. Merci @brook­lyn_ligh­thouse pour l’équi­pe­ment. »





Le petit dernier semble donc suivre les traces de ses parents, super­stars de la musique, et de son frère aîné, Egypt, 6 ans. Le second fils du couple avait en effet déjà présenté plus tôt dans l’an­née, sa première compo­si­tion au piano. Dans une vidéo Insta­gram, publiée sur le compte de son papa, le jeune prodige y inter­prè­tait sa première chan­son « Super-boy » en s’ac­com­pa­gnant au piano. Swizz Beatz avait alors commenté en légende : « Alerte : Papa fier. Egy a écrit sa première chan­son. Atten­dez le jeu de doigts à la fin. Les enfants sont formi­dables. #Dedi­ca­tion #Effort EGY-Keys-Beatz. ». D’ailleurs, le jeune artiste ne s’ar­rête pas là. Il a en effet égale­ment parti­cipé à un projet de Kendrick Lamar inti­tulé « Untit­led Unmas­te­red » et été cité comme co-produc­teur dans les remer­cie­ments.





Une raison de plus pour Alicia Keys, 36 ans, et Swizz Beatz, 38 ans, d’être fiers de leur progé­ni­ture. Des enfants visi­ble­ment promis à des carrières musi­cales !