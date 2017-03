A 4 ans, elle marche des kilomètres dans le froid sibérien pour sauver sa grand-mère

Saglana Salchak est la petite «fille la plus courageuse de Sibérie». Ce surnom, la fillette l'a reçu après une expédition qui aurait pu lui être fatale. En février dernier, l'enfant, qui vit avec ses grands-parents dans l'une des parties les plus reculées de la République de Touva (Sibérie orientale), a tenté de réveiller sa grand-mère de 60 ans sans y parvenir au petit matin. Le grand-père aveugle, craignant que sa femme soit morte, a envoyé sa petite-fille chercher de l'aide auprès de leur plus proche voisin, à plusieurs kilomètres.



L'enfant s'est exécutée, emportant uniquement une boîte d'allumettes avec avec elle pour éclairer son chemin dans Taïga sibérienne. Pour se rendre au domicile de leur voisin, un éleveur de bétail, Saglana Salchak a marché sur une rivière glacée durant 8 kilomètres, affrontant la neige qui lui arrivait jusqu'au torse et les températures polaires de -34 degrés, relate le «Siberian Times».



L'enfant est arrivée à destination affamée et frigorifiée



Après trois heures de marches dans des conditions extrêmes, la petite fille est parvenue épuisée à la maison des voisins, qui ont prévenu les secours avec leur téléphone satellite. «Il semble que ma mamie est morte», aurait dit l'enfant à son arrivée, selon la femme de l'éleveur, citée par le journal. «Elle a eu de la chance de ne pas se faire tuer par les loups qui sont nombreux sur ce chemin. Ils attaquent souvent le bétail», a affirmé un autre habitant des environs. Malheureusement, les efforts de Saglana Salchak n'auront servi à rien. Les médecins n'ont pu que constater la mort de sa grand-mère, victime d'une crise de cardiaque.



La petite fille a quant à elle était hospitalisée puis confiée aux services sociaux. Elle n'aurait pas été effrayée de faire cette expédition seule dans la forêt, a-t-elle dit au journal «Komsomolskaya Pravda», traduit par le «Guardian». «J'ai juste marché, marché avant d'y arriver», a-t-elle dit avant de raconter qu'elle avait eu froid et «voulait vraiment manger» quand elle arrivée chez ses voisins.



Sa mère risque la prison



Sa mère, Eleonora Salchak, est depuis le 12 mars dans le collimateur de la justice. Les autorités de la République de Touva reprochent à l'éleveuse de chevaux d'avoir mis la vie de sa fille en danger. «Elle savait que les grands-parents n'étaient pas en moyen de garantir la sécurité de l'enfant», a écrit le comité d'enquête dans un communiqué de presse, cité par le «Guardian». Si elle est inculpée, Eleonora Salchak risque un an de prison.