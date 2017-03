A 8 ans, elle écrit un best-seller sur son petit frère enquiquineur Nia Mya Reese est une petite fille comme les autres, si ce n'est qu'à seulement 8 ans, elle est déjà auteure d'un livre. Inspiré par la relation entre haine et amour que la fillette entretient avec son petit frère, l'ouvrage est en passe de devenir un best-seller.

Les enfants sont décidément surprenants. Après le buzz autour d'une petite fille de 4 ans ayant déjà lu plus de 1 000 livres, voici que CBS nous rapporte l'histoire d'un autre petit génie des lettres. Nia Mya Reese est âgée de 8 ans, elle est domiciliée en Alabama aux Etats-Unis, et il y a une petite année de cela, elle a écrit son premier livre. Il faut dire que Nia Mya n'a même pas eu à sortir le nez de chez elle pour trouver l'inspiration puisque sa muse n'est autre que Ronald, son petit frère.



Comme l'explique CBS, tout a commencé quand la maîtresse d'école de la petite fille a demandé à ses élèves de lui parler de leurs domaines d'expertises. Se déclarant experte en " petit frère ennuyeux ", Nia Mya a été invitée par son enseignante à creuser tout ça par écrit. Aidée par sa maman, l'élève s'est donc mise au travail. Un exercice qui lui a demandé du temps et qui a même pris le pas sur ses vacances d'été, comme le raconte sa maman : "Je lui disais : travaille tes phrases, travaille ton orthographe, travaille ta façon de rédiger, et tu verras que cet exercice deviendra ton projet de l'été".

A 8 ans, elle écrit un livre sur son enquiquineur de petit frère Et voilà, à force de travail et d'encouragements maternels, Nia Mya Reese, 7 ans à l'époque, a accouché de son premier livre, How To Deal And Care For Your Annoying Little Brother, ou dans notre langue, Comment faire face et s'occuper de son ennuyeux petit frère. Décrit comme touchant et drôle, ce livre illustré donne des leçons universelles sur des sujets comme l'amour, la gentillesse et la patience (et Dieu sait qu'entre frères et soeurs, il en faut parfois de la patience).



Depuis qu'elle a été publiée, la fillette de l'Alabama est devenue une véritable petite star. Non seulement elle a reçu la visite du maire, mais sur Amazon, son ouvrage se vend bien et récolte moult commentaires positifs. Une enseignante commente : "J'adore avoir ce livre dans la bibliothèque de ma classe. Tous mes élèves sont Afro-américains et trouver des textes dans lesquels ils peuvent se retrouver est l'une de mes priorités. Le fait que ce livre ait été écrit par une fille de leur âge a ouvert les yeux de bon nombre d'entre eux. Ils ont pu se rendre compte, que même à un jeune âge, il est possible d'aller au bout de ses rêves et de ses buts. Nia Mya, tu as fait un excellent travail et ton livre est adorable !"De son côté, l'écrivaine en herbe ressort grandi de cette expérience. "J'ai appris à suivre mes rêves", a-t-elle confié en toute simplicité à CBS.





Nia Mya Reese a écrit un livre à l'âge de 8 ans

