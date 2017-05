A 94 ans, elle travaille encore au McDo !

"C'est notre mascotte ! De nombreux clients ne viennent que pour la voir", assure la patronne de Loraine... 94 ans ! Katie Kenworthy ne peut que se féliciter que son employée ait décidé de rester bien au-delà de l'âge de la retraite. "Loraine a une mémoire formidable, elle nous raconte avec autant d'esprit des anecdotes qui datent de quarante ans que celles de la semaine dernière. Et elle connaît bien les clients. Les habitués ont à peine passé la porte d'entrée qu'elle a déjà lancé leur commande."



A présent, "Lady Loraine", comme la surnomment les clients, ne travaille tout de même plus que deux jours par semaine. Elle assure le service du petit-déjeuner du vendredi et du samedi. Son réveil sonne à 3 heures du matin pour lui permettre d'être à son poste à 5 heures. "Vous entrez, et elle est là, tout sourires. Elle a toujours un mot gentil pour chacun. Loraine est un vrai rayon de soleil", confie une fidèle cliente. "Lorsque j'ai débuté en 1973, je ne me doutais pas que ça durerait si longtemps, assure la grand-mère. Mon mari venait de prendre sa retraite anticipée en raison d'un handicap. A 50 ans, je me trouvais trop jeune pour rester à la maison. Alors, j'ai trouvé ce boulot à côté de chez moi. Et j'y suis toujours !"



Ses 4 enfants sont retraités !

En 1980, la pétillante Loraine perd son mari. Sa vie tourne alors autour de trois grands axes : ses quatre enfants, sa paroisse et sa vie au fast-food, qu'elle affectionne particulièrement. "Lorsque mon mari est mort, mes collègues ont été mes anges gardiens, reconnaît Loraine, et le contact avec les clients m'a aussi beaucoup aidé." Alors, pour fêter ses quarante-quatre ans de bons et loyaux services, sa patronne lui a organisé une petite fête et a convié tous les amis de Loraine. "C'était formidable, confie la nonagénaire. Il y avait tellement de gens que je n'ai pas pu parler à tout le monde."



Alors que ses quatre enfants sont retraités, Loraine rejette en bloc l'idée d'interrompre son activité. "Ça me manquerait vraiment beaucoup trop, confie-t-elle. Pour moi, c'est plus qu'un job, je ne veux pas finir déprimée chez moi." Tant que Loraine se sentira capable de venir servir les clients, sa patronne lui assure son emploi. Son secret de longévité se cache peut-être dans son régime alimentaire. Après chaque service, Loraine peut prendre un repas au restaurant et elle ne s'en prive pas. "Je ne sers pas à mes clients ce que je ne mangerais pas moi-même et, pour tout avouer, mes collègues m'en apportent même à la maison lorsque je suis malade !"