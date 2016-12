A Dagana pour 5 jours : Khalifa Sall à l’assaut du Walo dans le fief d'Oumar sarr

Après avoir confirmé son leadership à Dakar, Khalifa Sall étend sa zone d’influence sur l’étendue du territoire national. L’édile de la capitale se trouve, aujourd’hui, à Dagana sur invitation de Saliou Sarr, responsable du Parti socialiste de la localité.



Accompagné de la députée Aminata Diallo, Aliou Coura Diop et des membres de son cabinet comme Ibou Diongue et Madame Dièye. Khalifa Sall, informent nos sources, séjournera pendant 5 jours dans le Walo afin de communier avec les militants socialistes et de les remobiliser en perspective des prochaines élections législatives.



Car, de sources sûres que Khalifa Sall ira à l’assaut de l’Assemblée nationale sous la bannière de «Taxawu Senegaal» même s’il n y a pas encore unanimité autour de cette appellation.



Mais cette visite a aussi une valeur symbolique : celle de défier l’actuel maire de Dagana, Omar Sarr dans son fief. Mais le maire de Dakar devra batailler ferme contre le secrétaire général adjoint du PDS à la tête de la commune depuis 1996, même si ce dernier semble avoir perdu du terrain lors des dernières élections locales.



Dakar7.com