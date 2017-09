A Dakar Plateau, « la démission de Yakham Mbaye est un non-événement »

« La démission de Yakham Mbaye est un non-événement ; elle ne peut pas entamer notre dynamique de travail. La preuve, depuis 2008, nous sommes là. Or, Yakham nous a rejoint seulement, il y a deux ans ; son départ du parti est vraiment un épiphénomène. Nous allons continuer à nous mobiliser avec nos alliés pour occuper le terrain et accompagner le président de la République et l'aider à matérialiser le PSE », a-t-il soutenu.



Et Salihou Keïta d’indiquer la voie à suivre. « Il est regrettable que des responsables démissionnent du parti parce qu’à mon humble avis, un poste de responsabilité nomination n’est pas un titre foncier. Le credo de tout responsable politique que nous sommes aujourd’hui, de servir la Nation et de mériter sa confiance », a-t-il fait savoir.







