A Dakar pour une visite officielle, le Président portugais reçu par Macky Sall à 18 H

(APS) - Le président portugais Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, au Sénégal pour une visite officielle de deux jours, sera reçu mercredi par son homologue sénégalais Macky Sall, à partir de 18h, apprend-on du service de presse de la présidence sénégalaise.



M. de Sousa "effectuera une visite officielle au Sénégal les 12 et 13 avril 2017", au cours de laquelle il sera notamment reçu par le Président Macky Sall, au palais de la République, à partir de 18h, renseigne le communiqué du service de presse de la présidence sénégalaise .



"À cette occasion, des points de la coopération bilatérale et la situation politique et économique internationale seront abordés. Un point de presse se tiendra à partir de 18 h 30 au Palais de la République", précise le communiqué.



Il note que cette visite du Président de Sousa, "après celle du Président Macky SALL au Portugal, en septembre 2015, illustre la volonté des deux pays de renforcer leurs relations politiques et leur coopération économique dans tous les domaines".



"Le Portugal et le Sénégal partagent plusieurs instances internationales, dont la Communauté des pays de langue portugaise au sein de laquelle, notre pays est observateur", signale la même source.