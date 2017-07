A Mbour, hier: Me Aïssata Tall dénonce "les caravanes de l’extravagance de la coalition BBY" Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2017 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

La tête de liste nationale de la coalition ‘’Osez l’avenir’’, Me Aïssata Tall Sall a dénoncé hier, à Mbour, ce qu’elle appelle les ‘’caravanes de l’extravagance de la coalition Benno Bokk Yakaar’’ (BBY).



‘’Je me demande où cette coalition trouve ces moyens que personne ne détient. On avait pensé que cette période était révolue dans ce pays et que plus personne ne se permettrait de faire une campagne avec les moyens de l’État. En 2012, j’étais une députée de BBY, mais on n’avait pas fait une campagne comme celle-là’’, a-t-elle regretté selon ses propos rapportés par l’APS.



Elle se demande ce qui a pu changer en cinq ans, pour que BBY puisse se permettre de telles caravanes. ‘’Seul le pouvoir a fait la différence’’, s’est indignée Me Aïssata Tall Sall.



Elle a promis un "rééquilibrage du pouvoir’’, avec l’intention de changer la configuration de l’Assemblée nationale, mais aussi le type de députés qui y siègent depuis 60 ans, si sa coalition obtient la majorité.



"Notre combat portera sur l’utilisation des moyens de l’État. Nous voulons également que le pouvoir soit rééquilibré, que le président de la République n’ait pas plus de pouvoir que l’Assemblée nationale’’, a dit Me Sall, lors d’une caravane à Mbour. Me Aïssata Tall Sall et les membres de sa coalition comptent, une fois la victoire acquise, envoyer à l’Assemblée nationale ‘’des députés dignes de ce nom’’.



Les futurs parlementaires de son mouvement vont exercer un contrôle effectif sur le travail du gouvernemental et sur l’effectivité des dépenses publiques, a-t-elle promis.



Et s’ils sont élus, les candidats de la coalition vont être soumis au contrôle de ‘’leurs propres mandants’’, a-t-elle assuré. Selon elle, ils s’engagent à revenir, tous les trois mois, "vers leurs bases pour expliquer ce qu’ils ont fait de la confiance qui leur a été donnée’’.



Elle s’est toutefois félicitée de l’adhésion des populations au message des candidats investis par sa coalition. Elle parle à cet effet d’‘’un message porteur de ruptures à l’Assemblée nationale’’.

Accueil Envoyer à un ami Partager