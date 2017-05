A Monsieur le Président de la Coalition Benno Bokk Yakaar

Monsieur le Président,



La lecture de votre lettre circulaire n°000 0002 du 10 Mai 2017, m’a fait sourire…



« Luttons ensemble, gagnons ensemble et gouvernons ensemble ».



Nous avons grandement contribué au sein de l’APR, avec d’autres politiques et patriotes à votre accession à la magistrature suprême.



Ainsi nous avons été :

Membre de la Commission Départementale de Recensement des votes en qualité de représentant du candidat Macky Sall, candidat de la Coalition « Macky 2012 ». Ceci aussi bien au 1er qu’au second tour. Cette commission présidée par des Magistrats de la Cour d’Appel et liée par des exigences de délai, devait siéger le jour du vote de 23 heures jusqu’au lendemain à 7 heures sans discontinuer, donc pas de dîner sinon du café.

Nous avons été au titre de l’APR le Coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar durant les élections législatives de 2012, le Parti Socialiste assurant la coordination au niveau de la Commune de Louga.

Nous avions sillonné avec beaucoup de personnes de valeur, l’ensemble du département et pour rappel les candidats à la députation Monsieur Mbery Sylla de l’APR et Mme Anta Sarr du PS furent élus de façon éclatante.



Comme un film se terminant en une tragique comédie, la montagne accoucha d’une souris. Les vaillants patriotes qui vous avaient porté au pouvoir en vous accompagnant tout au long de votre combat ont été jetés aux oubliettes.



Certains ayant même eu à mettre en péril le devenir de leur entreprise.



Nous nous sommes sentis trahis et blessés et la gestion sobre et vertueuse a fini par se liquéfier pour devenir partisane voire sectaire ; beaucoup de vos premiers compagnons seront écartés au profit d’une déferlante de transhumants et de militants de la 25ème heure.



Ainsi à Louga, vous n’avez pas hésité à promouvoir vos plus ardents opposants qui n’avaient pas hésité à voter contre vous aussi bien au 1er qu’au second tour en 2012. Aussi un Ministre qui serait efficace dans le débauchage sera nommé au sein de votre gouvernement. Son meeting de ralliement post-législative ici à Louga présidé par Mme Mariama Sarr, sera relayé en direct par une chaine de télévision privée (La 2STV) et animé par une diva de la musique sénégalaise (Fatou Guéweul).

De même un second transhumant sera nommé comme Directeur général d’une grande société nationale. Ce dernier ralliera l’APR durant la campagne électorale des législatives de 2012 (meeting de clôture tenu à Gouye-Mbeuth)

Louga sera ainsi déçu et trahi par la seconde alternance et pourtant, les résultats du département était comptabilisés parmi les 15 meilleurs du Sénégal.



Honneur et vertu seront foulés par terre.



Monsieur le Président de la Coalition Benno Bokk Yakaar, tous ces thuriféraires, activistes et arrivistes de la 25ème heure sont venus à vous après votre accession à la magistrature suprême.



Ils se sont présentés au banquet final quand le repas fût prêt ; le dernier malicieux est venu à la table avec son bouillon « Dolly » pour relever le goût de la soupe.

Quant au malheureux député de Louga, il demeure la victime de sa propre turpitude car ayant mis en orbite des gens qui son en train de le dévorer politiquement. Un proverbe wolof ne dit-il pas « kou agnané sa ndono, sa déwine ñiaaw ».



Tous ces malheurs résultent du fameux meeting de ralliement qu’il avait organisé entouré de son carré de fidèles, en faveur du futur maire.



La douzième législature qui va se terminer dans quelques mois « OUF !!! » aura été un marigot de déception avec des députés pour la plus part inaptes à assurer la représentation nationale car n’étant ni libres ni indépendants ni instruits (langues nationales et français) ; cet état de fait sera même constaté par le Président du Groupe parlementaire BBY, l’honorable député Moustapha Diakhaté.



L’exploration et l’exploitation des ressources pétrolières, minières et gazières imposent l’installation d’une nouvelle assemblée nationale ; le rôle de celle-ci sera de contrôler effectivement et d’évaluer correctement les politiques publiques (Nouvelle constitution).



En toute responsabilité, nous sommes retournés à nos premiers amours, ce noble métier de vétérinaire et surtout n’avons pas manqué de rendre hommage au vaillant peuple sénégalais sans qui notre formation serait illusoire.



En toute responsabilité, nous avons décidé de vous quitter comme beaucoup de nos camarades et d’intégrer depuis novembre 2015, le Grand Parti dirigé par le Président Malick Gakou.



Vivement la victoire la liste « Manko Takhawou Sénégal » pour les élections prochaines et nos vifs encouragements au Président Gakou.



Pour que nul n'en ignore

Dr Ousmane LO

