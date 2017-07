A Oréfondé et à Podor: Farba Ngom attaque la caravane d’Aïssata Tall Sall Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2017 à 22:56 | | 0 commentaire(s)|

La violence continue de plus belle dans la campagne électorale. Après Mànkoo à Rufisque, c’était au tour de "Osez l’avenir" d'en faire les frais. Les partisans de Aïssata Tall Sall ont été attaqués à Oréfondé à Podor, avec d’importants dégâts matériels.



Une voiture et du matériel de sonorisation ont été saccagés. Les auteurs de ce forfait ont été identifiés comme étant des partisans de Farba Ngom. Celui –ci déclarait récemment que « le Fouta est le titre foncier de Macky Sall ».



