Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici A’SALFO revient sur la rumeur relative à Africa N°1 Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2017 à 15:22 | | 0 commentaire(s)| Le leader du groupe Magic System et fondateur de GAOUA Fondation s’est offusqué du fait qu’un projet bien gardé dans le secret total se soit retrouvé sur les réseaux sociaux. En effet, la toile a été inondé de cette rumeur qui le présentait comme le désormais propriétaire de la radio Continentale Africa N°1. Non sans se réjouir des messages de félicitations, A’Salfo a tenu à apporter quelques éclaircissements:

« Depuis ce matin, je lis sur les réseaux sociaux que je serais devenu le nouveau Propriétaire de notre radio continentale Africa No 1. Je vous remercie beaucoup pour vos compliments, félicitations et encouragements (Que DIEU entende vos prières), mais je tenais à rassurer tout un chacun sur ce dossier. C’est clair que la légitime ambition pourrait m’emmener vers de tels projets, mais je n’en ai pas encore les moyens.



Par contre, avec le soutien de certains grands frères, nous travaillons sur la création d’une radio panafricaine qui verra le jour très bientôt. Vos nombreux messages de félicitations sont un signe avant-coureur que ce projet sur lequel nous travaillons dans la plus grande discrétion sera certainement une grande réussite.



Que DIEU nous bénisse »



Accueil Envoyer à un ami Partager