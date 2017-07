A cause de leurs divergences politiques : Un couple en vient aux mains

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juillet 2017 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

La campagne électorale bat son plein. Même au sein des ménages, les couples sont au cœur de la chasse aux voix. Mais la passion pour la politique et la fidélité à son parti, peuvent tourner au vinaigre pour certains. Seulement, cette fois-ci, ce n’était pas les machettes et des grenades lacrymogènes qui étaient au rendez-vous, mais plutôt des bâtons.



Et à vrai dire, il fallait y assister pour croire à pareille situation entre un homme et sa femme. En effet, A. M. a passé un sale quart d’heure avec sa chère épouse qui n’a pas hésité à lui administrer des coups de bâton. Ce, parce que tout simplement, ce dernier est de la mouvance présidentielle, donc de Benno Bokk Yakaar, tandis que la femme est partisane de Bamba Fall, donc de Mankoo Taxawu Senegaal.



Selon des sources sûres, tout est parti d’une discussion sur les réalisations du Président Macky Sall et l’affaire de la caisse d’avance pour laquelle Khalifa Sall est écroué à Rebeuss. Le mari était fier de dire à tout le monde que son leader est le président Macky Sall et que ce dernier a fait plus que l’ex-président Abdoulaye Wade, en termes de réalisations. Ce qui a irrité son épouse qui l’a taxé de menteur.



Et piqué par on ne sait quelle mouche, elle a contredit son mari. « Macky n’a rien fait dans cette ville, c’est pour cette raison qu’il a condamné notre leader pour une caisse d’avance que tous les maires ont eue », a-t-elle rétorqué à son mari.



Ce dernier, furieux, lui a ordonné de se taire. Mais comme la dame était plus imposante physiquement que son mari, ils se sont bagarrés. Le mari avait pris le dessus, mais son antagoniste est revenue à la charge avec des coups de bâton sur la tête de son mari.







Voxpopuli

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook