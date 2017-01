À compter du 19 janvier, Yahya Jammeh ne sera plus reconnu par l’UA comme président légitime de la Gambie L'Union africaine (UA) a sommé vendredi le président gambien sortant Yahya Jammeh de quitter le pouvoir pacifiquement, le menaçant de "sérieuses conséquences" dans le cas contraire, a annoncé l'organisation dans un communiqué.



"A compter du 19 janvier, l'Union africaine cessera de reconnaître le président sortant Yahya Jammeh comme étant le président légitime de la République de Gambie", stipule la déclaration finale adoptée vendredi par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'organisation continentale, à Addis Abeba. Cette prise de position intervient alors qu'une médiation ouest-africaine emmenée par le président nigérian Muhammadu Buhari est arrivée vendredi à Banjul pour tenter de convaincre M. Jammeh de laisser la place au président déclaré vainqueur, Adama Barrow, dont l'investiture est prévue le 19 janvier. Le CPS, dans sa déclaration, menace M. Jammeh de "sérieuses conséquences dans l'éventualité où ses actions conduiraient à une crise qui pourrait entraîner des troubles politiques, un désastre humanitaire et en matière des droits de l'homme, y compris la perte de vies innocentes et la destruction de biens". L'UA appelle également les forces de sécurité et de défense du pays à la plus grande retenue, soulignant que leur devoir est de "se mettre à la disposition des autorités démocratiquement élues de leur pays". La Gambie, petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, est plongé dans une crise depuis que M. Jammeh a annoncé le 9 décembre qu'il ne reconnaissait plus les résultats du scrutin, une semaine après avoir pourtant félicité M. Barrow pour sa victoire. Depuis son revirement, Yahya Jammeh subit de nombreuses pressions extérieures pour quitter le pouvoir à la fin de son mandat, qui se termine le 18 janvier. Adama Barrow a affirmé qu'il sera investi le 19 janvier et se considèrera président à compter de cette date.

