A l’assaut de l’Assemblée nationale : Me Wade se fait le financier de Manko Taxawu

Me Abdoulaye Wade est plus que jamais décidé à faire gagner l’opposition lors des élections législatives du 30 juillet prochain. En effet, depuis Versailles où il se trouve actuellement, l’ancien président de la République du Sénégal continue de galvaniser les leaders de Manko Taxawu Senegaal.



D’ailleurs, informent nos confrères de l’As, le Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds) a informé ses partisans qu’il est disposé à endosser l’essentiel des dépense de la campagne de l’opposition.



Et lors de la rencontre de cette coalition ce mardi, le coordonnateur de Manko Taxawu Senegaal, El Hadj Malick Gackou avait salué l’engagement de Me Abdoulaye Wade, grâce à qui cette coalition a été mise en place, et qui s’entretient constamment avec eux.



Cette posture de Me Wade suscite cependant des interrogations par rapport à ses intentions car, il avait soulevé lors de son inscription sur le fichier électoral au Consulat du Sénégal en France, qu’il était disposé à être tête de liste de l’opposition si ses membres lui en faisaient la demande.