Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici A la découverte de la plus belle robe de mariée au monde Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Octobre 2017 à 12:33 | | 0 commentaire(s)| La robe de la princesse Victoria Swarovski (23 ans) restera sans doute pendant très longtemps la plus coûteuse et la plus belle d’une cérémonie de mariage comme le rapporte plusieurs magazines people. La raison ? Cette robe possède des particularités, vues nulle part ailleurs…

Le montant de la robe selon nos confrères du magazine Public revient à 800.000 euros et, est la plus belle robe de mariage au monde. Elle pesait 46 kilos et la traîne mesurait 8 mètres de long, avec 500 000 cristaux Swarovski qui y étaient incrustés. Cette belle robe est l’oeuvre de Michael Cinco, et, est une véritable oeuvre d’art. Public Pour que la jeune Victoria réussisse à entrer dans la cathédrale de San Giusto pour dire « oui » à Wernern Mürz, investisseur dans l’immobilier en Autriche, elle a sollicité le coup de main de huit personnes. Perchée sur des sandales à talons signées Jimmy Choo, la jeune mariée était d’une beauté à couper le souffle et d’une aisance déconcertante.



Pour la famille Swarovski, ce prix là était la moindre des choses surtout pour une princesse comme Victoria. Le monde entier n’a pas caché son émerveillement, en découvrant le mariage de l’héritière de l’empire Swarovski, la jeune et belle Victoria. Elle s’est unie en Italie à Wernern Mürz, un investisseur autrichien dans l’immobilier. Pour l’occasion, Victoria et sa famille se sont livrées à des dépenses astronomiques. La cérémonie ressemblait à un vrai conte de fées ! Rien n’était trop beau pour le plus beau jour de sa vie et il y a bien une pièce qui a attiré l’attention de tous, c’est la robe de mariée qui bat de nombreux records.







Accueil Envoyer à un ami Partager