A la veille de son séjour à Touba et Mbacké, Wade "déplume" Macky...Le frère de Serigne Bass Khadim Awa Ba rejoint Manko...La majorité du Conseil Municipal de Mbacké aussi rallie Wade...

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2017 à 23:58

Dakarposte avait vu juste en écrivant il y'a de cela quelques jours que le prédécesseur du chef de l'Etat est à prendre très au sérieux.



En tous les cas, cette information exclusive dakarposte ne plaira pas, du tout alors au chef de file de l'APR. Le "navire Sall" pour paraphraser l'autre, prend de l’eau.



En clair, dakarposte tient de ses perspicaces réseaux de renseignements, au fait de ce qui se trame un peu partout dans le pays et même au dela que la majorité du Conseil Municipal de Mbacké a décidé de claquer la porte de l'APR pour soutenir la coalition dirigé par Me Wade.



Un face à face avec les médias est même calé dans les prochaines heures pour annoncer la nouvelle de leur défection.



Dans la foulée, nous tenons de bonnes sources que Serigne Mame Cheikh Mbacké, frère de Serigne Bass Khadim Awa Ba (proche du Pr Macky Sall) a également décidé de rejoindre la mouvance Wade au même titre que Serigne Mamoune Mbacké de Garou Salam.



Il nous revient que des proches de Aminata Tall Mme Ba, c'est à dire du Conseiller Municipal de Diourbel ont également décidé de tourner le dos à la dame pour rejoindre avec leurs proches la coalition "Pa Bi" (entendez Me Abdoulaye Wade).



Dakarposte

