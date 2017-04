Hommage pétrolier à nos anciennes stations-service. Les pompes à essence se sont certes modernisées et les pompistes ne portent plus de casquettes, mais au moins ils existent encore, alors qu’ils ont été remplacés par des automates en Europe. Espérons que la formule self service n’arrive pas trop vite jusqu’ici... Au fait, il avait été question à une époque de réutiliser les cosses d’arachide pour produire du carburant. Qu’est devenue cette idée ?



