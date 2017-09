« A partir du 10 septembre, les pèlerins sénégalais commenceront à retourner au pays et ce, jusqu’au 17 septembre" (Abdoul Aziz Kébé) Après quelques semaines passées aux lieux saints de l’Islam, les pèlerins sénégalais reviennent au pays à partir du 10 septembre. Pour éviter les couacs qui ont marqué le départ de Dakar, empêchant 148 pèlerins d’effectuer le Hajj, le délégué général au pèlerinage, Abdoul Aziz Kébé, ne veut oublier aucun détail.

« A partir du 10 septembre, les pèlerins sénégalais commenceront à retourner au pays et ce, jusqu’au 17 septembre », a-t-il d’abord informé, ce mercredi.



Sur les dispositions à prendre, Abdoul Aziz Kébé précise sur Rfm : « nous informerons les pèlerins sur les heures et le plan des vols. Nous allons afficher pour chaque vol les pèlerins concernés et les plans de présence pour peser les bagages ».



Selon lui, des dispositifs particuliers ont été pris cette année « pour qu’au moment de peser les bagages, chaque bagage puisse être identifié sur le champ avec un identifiant qui va poursuivre le bagagiste jusqu’à l’arrivée, à l’aéroport de Dakar…» « Maintenant, la délégation va veiller à faire respecter le cahier de charges parce qu’il contraint tous les bagagistes, y compris la délégation à ne pas faire durer le séjour à la Mecque plus de 28 jours. Tout le monde doit rentrer avant le 28e jour de sa présence à la Mecque », a souligné le délégué général au pèlerinage à la Mecque.



