A peine arrivé, Me Wade improvise une marche bleue Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2017 à 17:59 La tête de liste de la coalition gagnante Wattu Senegaal, Me Wade qui est arrivé vers les coups de 16 heures, a été accueilli en grande pompe par ses inconditionnels. A peine arrivé, Me Abdoulaye Wade entend combler le retard accusé dans le cadre de la campagne électorale, qui a officiellement démarré en son absence hier. Ainsi une marche bleue sera improvisée, devant le mener à la permanence Mamadou Lamine Badji.











