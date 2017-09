A tête du ministère de l'Emploi, Abdoulaye Diop fait des promesses fermes aux populations Le nouveau ministre de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’intensification de la main- d’œuvre, Abdoulaye Diop, a affiché ses ambitions dans le cadre de sa nouvelle mission.

« Nous allons chercher les voies et moyens pour trouver une solution viable à l’emploi », a-t-il promis, au cours de la passation de service avec le sortant du département, Mame Mbaye Niang.



Même s’il reconnaît l'ampleur du problème que représente l’Emploi au Sénégal, il a réitéré sa volonté de tout mettre en œuvre pour trouver une solution rapide.



« Les sorties du président de la République ont prouvé comment il voulait orienter sa doctrine sur cette problématique. Nous allons, à notre niveau, chercher tous les voies et moyens pour trouver l’énergie et le sérieux afin que le Sénégal puisse régler de manière significative, cette attente forte de notre population », a déclaré le ministre et non moins maire de Sédhiou.





