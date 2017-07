ABLAYE SARR SUR LA CAN A 24 : «Il faut le dire, c’est une pression exercée sur la Caf» Ablaye Sarr est contre la rallonge de 16 à 24 équipes en Coupe d’Afrique des Nations, comme prévu par la Caf. L’ancien sélectionneur des "Lions" parle de pression qu’aurait subie la Caf pour adopter ce changement, qu’il qualifie de recul du football africain.

La Coupe d’Afrique des Nations (Can) va être étendue de 16 à 24 équipes et se déroulera en été, dès l’édition 2019. Cette nouvelle formule pour la compétition, qui se tient actuellement tous les deux ans, entre janvier et février, a été actée à la suite d’un symposium de deux jours sur le football africain, organisé à Rabat.



Une décision qui fait grincer des dents. L’ancien sélectionneur des "Lions" du Sénégal, Abdoulaye Sarr, est contre et parle d’une pression subie par la Caf. «Il faut le dire, c’est une pression qui est exercée sur la Caf pour arriver à 24 équipes», a lâché le directeur technique de Génération Foot, samedi dernier.



«On peut ramener la Can en juin, mais l’Afrique doit rester à 16»



Le passage à 24 va également avoir des conséquences quant aux pays capables d’accueillir l’épreuve. Cela devrait nécessiter d’avoir six stades disponibles, contre quatre actuellement, un défi pour le Cameroun, qui est censé accueillir le tournoi en 2019.



«Je ne vois pas beaucoup de pays africains pour le moment, tenir la route pour une Can à 24», déclare Ablaye Sarr. Comme solution, il préconise : «peut-être le problème sera réglé par la co-organisation dans ses débuts et petit à petit, si on veut être dans les normes dans tous les pays africains, on doit faire des efforts. Une Can ne doit pas être distribuée comme ça. Même en Europe, tous les pays n’organisent pas l’Euro. C’est quelques pays sur une cinquantaine, parce que il y en a qui n’en ont pas les moyens».



Laye Sarr trouve quelques inconvénients au passage à 24 équipes, surtout sur le plan des infrastructures. «Si je le dis, je pense aux infrastructures, les terrains et les hôtels. L’Afrique doit rester à 16, c’est mon sentiment. Maintenant, si les gens ramènent ça tous les quatre ans, je n’y vois aucun inconvénient, cela permet aux gens de mieux se préparer», ajoute-t-il.



«Une Can à 24 ne donnera pas un niveau appréciable du football africain»



Interpelé sur le niveau avec 24 équipes, Ablaye Sarr montre son scepticisme. «Cela veut dire que la qualification va avoir une autre ouverture ; cela va favoriser l’arrivée certes, de petites équipes et cela ne donnera pas un niveau assez appréciable du football africain», déclare-t-il avant de poursuivre : «On peut organiser la Can en juin tout en restant à 16 pour avoir un niveau de jeu très élevé. Faire cette ouverture, c’est reculer. Moi, je milite pour une Can à 16 qui va permettre de voir la vraie élite du football africain».



Toutefois, il estime qu’organiser cette compétition va certainement, apaiser les relations entre clubs et sélections et permettre aux utilisateurs d’avoir le joueur à disposition quand il le faut.



