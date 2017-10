ADIOUZA à cœur ouvert : son single Mala Nob, sa nouvelle carrière digitale, ses amours, sa solitude et son mariage annoncé au scanneur (LERAL SHOW) « Leral Show», l’émission vitrine des artistes compositeurs sénégalais, a invité pour ce numéro la sublissime Adiouza, la fille de Père Ouza, l’une des plus belles femmes du Sénégal, mais aussi, l’une des belles voix du Sénégal. Avec Adiouza, Leral.net a abordé la sortie de son nouvel album "Mala Nob" qui est une vraie ode à l’amour, dans toute sa sensualité et son Djongué. La fille d’Ouza, avec sa gentillesse légendaire et son sourire ravageur, a aussi parlé de ses ambitions sur le plan musical et aussi, ses amours et son mariage annoncé. Entretien avec une sirène de la musique sénégalaise…

