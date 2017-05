AFFAIRE CBAO : Des agents de sécurité de Vigassistance arrêtés

L’enquête sur la soustraction de plus d’un milliards de compte des clients de la CBAO avance lentement, mais sûrement.



Après l’arrestation à Dakar du chef du département Production et Intégration de la Cbao Félix Bidi, qui était le premier à être indexé comme le cerveau de cette opération, votre site mediaspost.com qui suit comme du lait sur le feu cette affaire, vient confirmer ce qu’il avait annoncé c’est-à-dire l’arrestation imminentes d’autres personnes.



D’après des sources, deux agents de sécurité de Vigassistance viennent d’être arrêtés par la Sûreté urbaine de Dakar. Ces agents, d’après toujours nos sources étaient en faction les nuits du 11 au 12 mars au Cbao siège au moment où il y a eu les transactions frauduleuses.



Ces deux agents qui se nomment respectivement B. G et A. D ont été arrêtés pour complicité. C’est dans le cadre de l’exécution de la délégation judiciaire adressée au chef de la sûreté urbaine par le juge d’instruction en charge de l’information.



