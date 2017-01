AFFAIRE DE LA CASSE A LA MAISON DU P.S : Bamba Fall et neuf militants du Parti Socialiste passent la nuit au Commissariat Central Bamba Fall et neuf militants du Parti Socialiste ont été conduit il y’a quelques minutes au niveau du Commissariat Central où ils vont passer leur première nuit. C’est après 10 heures de temps d’auditions que les magistrats ont décidé de faire bénéfier à ces proches du maire de Dakar, d’un retour de parquet. Ces militants du Parti Socialiste ont été convoqués ce jour au tribunal de Dakar dans l’affaire de la casse à la maison du Parti Socialiste.



Il s’agit du maire de la Médina Bamba Fall, du directeur de Cabinet de Khalifa Sall, Bira Kane Ndiaye, du chef de Cabinet du maire de Grand-Yoff Bassirou Samb, des jeunes Cheikh Tidiane Sall (neveu de Khalifa Sall), Malick Kébé, Amath Diouf…



Au niveau, les c’est une foule immense de militants du parti socialiste qui a fait le déplacement au niveau du palais de justice Lat Dior de dakar. Des responsables du parti tels que le maire de Dakar Khalifa Sall et le maire de Mermoz Sacré Coeur ainsi que le maire de Podor Aissata Tall Sall sont aussi sur place.



Pour mémoire, le 5 mars dernier 2016, des militants socialistes, partisans du «Non» au référendum du 20 mars 2016, avaient envahi la maison du parti et mis fin, de force, à la rencontre du Bureau politique qui devait entériner la décision du Ps de voter « Oui » au référendum.

A la suite de ces incidents, la direction du parti avait porté plainte contre X et dix (10) jeunes de la 2ème coordination Ps de la Médina avaient été convoqués à la Brigade des a+aires générales, en charge du dossier. Parmi eux, la présidente des jeunesses féminines Ya Ndèye.

Depuis l’ouverture de l’enquête, suite à la plainte contre X de la direction du Ps, des dizaines de responsables et militants, à tous les niveaux, ont été entendus. Mais la plupart des jeunes convoqués jusque-là sont des proches du maire de Dakar Khalifa Sall et des responsables qui sont avec lui, comme Bamba Fall. Aujourd’hui encore, la Bag reprend du service.

Sidy Djimby NDAO (Jotay.net)

