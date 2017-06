Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Affaire de la Range Rover: La voiture rendue à son propriétaire, Waly Seck et Cie suspendus à la décision du juge Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juin 2017 à 17:26 | | 0 commentaire(s)| Le véhicule de marque Range Rover, immobilisé dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic), est restitué à son propriétaire. La Chambre d’accusation a accédé à la demande de Lamarana Diallo, en lui rendant sa voiture. Waly Seck, Baye Fall et Massylla Niang tendent désormais l’oreille du côté du juge d’instruction, pour être fixés sur leur sort, le dossier étant quasiment à son épilogue.



"Remettez à César ce qui appartient à César !" C’est en quelque sorte ce qu’a décidé la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar dans le dossier de la Range Rover. En effet, selon nos informations, depuis le début de l’histoire, Lamarana Diallo a fait des pieds et des mains pour récupérer son véhicule. Et il a finalement obtenu gain de cause. Le véhicule Range Rover, mis sous scellés et stationné dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic), lui a été enfin restitué. C’est jeudi dernier que la Chambre d’accusation a rendu cette décision.



En fait, à la requête du conseil de Lamarana Diallo, véritable propriétaire de la voiture, le juge d’instruction du deuxième cabinet, Yakham Lèye, avait accédé à la demande de l’avocat, ordonnant la restitution de la voiture. Mais, c’était sans compter avec la détermination du Parquet, à bloquer la voiture au niveau de la Dic. L’appel du procureur de la République a ramené le dossier à la Chambre d’accusation. Mais, la juridiction de recours a confirmé l’ordonnance du magistrat instructeur, au grand bonheur de Lamarana Diallo.



Pour la genèse de l’histoire, Lamarana Diallo avait prêté la Range Rover au footballeur Ibou Touré et ce dernier l’a remise à Waly Seck. Le fils de Thione Seck va, plus tard, vendre le véhicule à Massylla Niang, avant de le mettre en rapport avec son ami Baye Fall, pour les documents afférents à la voiture.



Le dossier ayant atterri en justice, Waly Seck est inculpé pour association de malfaiteurs et faux et usage de faux, avant d’être placé sous contrôle judiciaire. Confronté avec ses co-inculpés, l’artiste chanteur a dégagé en touche, niant avoir mis en rapport Baye Fall avec Massylla Niang. Pourtant ce dernier se prévaut du contraire.



Baye Fall et Massylla Niang, qui avaient été curieusement placés sous mandat de dépôt, finiront par obtenir la liberté provisoire. Malgré les réticences du Parquet, qui a toujours fait appel des ordonnances favorables du magistrat instructeur, la Chambre d’accusation leur a délivré le ticket de sortie.





Avec la restitution du véhicule à son propriétaire, la boucle est presque bouclée. Cette affaire qui a fait les choux gras de la presse, va bientôt connaître son épilogue.





Alassane DRAME

jotay.net



