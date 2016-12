AFFAIRE MOUSTAPHA SY-FILLE DE ABDOU DIOUF : Amadou Diouf «neveu » de l’ancien Président répond au fils du Khalif Général des Tidianes Cher Mara, Vous avez lors du Gamou 2016 de Tivaouane, organisé aux Champs de courses, révélé un soi-disant plan ourdi par l’ancien Président Diouf et l’actuel chef de l’État Macky SALL afin de créer selon vos dires, une brèche pour permettre à ces derniers d’accéder à vous.



Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Décembre 2016 à 19:41 | | 2 commentaire(s)|

Vous soutenez aussi que l’affaire aurait foiré pour aboutir au divorce avec notre prétendue nièce après huit mois de lune de miel. Respectueux de la tradition, au nom de notre Grande Famille (celle de Mbagnick DIOUF), je me vois aujourd’hui dans l’obligation de prendre la plume pour démentir vos propos avec tout le respect que je vous dois. Vous noterez d’abord que dans notre famille, l’ambiguïté du langage est proscrite, la duperie aussi.



Aujourd’hui, bien que notre pays soit traversé par un tourbillon médiatique qui emporte tout sur son passage, ceux qui naguère avaient résisté à l’ouragan sont au-devant de la scène, ils ont déserté leurs cercles au profit des écrans de télévision, sans doute transportés par les exigences du spectacle et de la communication. Lors de votre conférence du Gamou de 2016, vous avez encore une fois misé sur le spectacle, la mise en scène et la sensation pour piétiner la vérité. Vous avez cherché à plaire, à susciter des émotions plutôt que de dire la vérité et vous vous êtes déconnecté du réel.



Loin de vous faire un cours de théologie sur la morale et la vérité, nous avons regretté que notre Famille et la personne de Notre Président Macky SALL soient mêlées à une farce de mauvais goût dont le dindon ne peut être que vous-même. Vous avez comme d’habitude déboussolé votre monde par de grossières manipulations et surtout par des contrevérités, mais, cher Mara, aillez toujours à l’esprit que l’important pour toute déclaration c’est qu’elle soit vraie quel que soit son contenu ou son mode de diffusion, en un mot, qu’elle soit conforme à la réalité.



Cher Mara, Même dans l’espace médiatique, le souci de la vérité est plus que prioritaire, vous devrez dire à votre monde que les informations livrées au sujet de ma Nièce sont fausses ; même s’il doit comprendre que vous étiez dans le virtuel. C’est pourquoi , je me permets de vous rappeler que votre vénérable père Cheikh Tidjane Sy Al Maktoum disait lors d’une conférence tenue au quartier sud à St-Louis en 1956 « qu’il faut toujours aider les gens à chercher la vérité, car la quête de la vérité rapproche de DIEU et conduit à lui ».



Si vous citez les Présidents Abdou Diouf et Macky Sall, c’est uniquement pour manipuler votre auditoire du jour, pour mieux anesthésier la conscience de votre monde et l’embarquer dans votre univers virtuel. De grâce, laissez le Président Macky SALL continuer à œuvrer pour faire émerger le Sénégal avec l’appui discret et désintéressé du Président Abdou DIOUF. Aussi, vous ne devrez retenir qu’une seule chose dans cette affaire que la vérité finit toujours par l’emporter sur l’illusion et le mensonge.







Monsieur Amadou DIOUF Architecte DPLG



(Fils de Feu Ababacar Léon DIOUF Oncle du Président Abdou Diouf Saint – Louis)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook