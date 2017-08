AG FSF: Louis Lamotte et Mbaye Diouf Dia décèlent des fraudes et exigent l’audit du fichier, sinon pas d’élection… Face à la presse, hier vendredi, Mbaye Diouf et Louis Lamotte, candidats à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), ont dénoncé une fraude mise en branle par le président sortant, Me Augustin Senghor. Ils ont aussi exigé l’audit du fichier électoral, sans quoi il n’y aura pas élection, ce samedi.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Août 2017 à 09:22 | | 0 commentaire(s)|

Tout a commencé avec l’élection, ce vendredi, du président de la Ligue amateur de football. Durant le scrutin, les candidats, Mbaye Diouf et Louis Lamotte, disent avoir décelé des fraudes.



A les en croire, 322 personnes devaient voter, mais au finish, on a décompté 376 bulletins dans l’urne. Des impairs qui inquiètent Louis Lamotte, qui a exigé dare-dare l’audit du fichier, sans quoi, avance-t-il, "il n’y aura pas élection, ce samedi 12 août à Dakar".



« Il n’est pas possible mathématiquement que 256 personnes détentrices de mandat aient été appelées, qu’il y ait eu deux absents. Donc, 322 le nombre de votants, mais on a dépouillé 376. Donc, 322 inscrits et 376 votants », s’inquiète-t-il sur la Rfm. « Est-ce que cela n’était pas prémédité? », s’interroge M. Lamotte.



Non sans accuser son adversaire, Me Augustin Senghor: « Ils essaient de tout faire par des moyens déloyaux pour remporter la victoire ».



« Nous n’accepterons pas que le vote se déroule avec ce fichier-là qui ne nous a pas été remis et sur lequel nous n’avons eu à apporter aucune forme d’observation », tonne-t-il.



Réagissant à ces propos, Me Augustin Senghor dit être surpris par cette attitude de ces adversaires. Selon lui, l’Ag de la Ligue amateur de football s’est déroulée dans la transparence. Et il n’y a aucun incident dans le déroulement du processus électoral. « Je suis surpris voire déçu, devant la réaction de mes adversaires. Ils sont en train d’anticiper sur une éventuelle défaite… »



Si tout se passe comme prévu, les AG de la FSF auront lieu ce Samedi à 9h dans un hôtel en place, à Dakar.

