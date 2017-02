AG Ucs / Lyon : Baldé veut rafler les 15 députés de la Diaspora

Le ton est donné par l’UCS. En effet, enhardi par la forte mobilisation réussie samedi dernier à Lyon (France) lors de l’installation officiellement de leur parti, les camarades d’Abdoulaye Baldé ont dit à qui voulait l’entendre qu’ils ambitionnent de rafler les 15 postes de députés mis en compétition pour la Diaspora lors des élections législatives de 2017. L’assemblée Générale qui a servi de tribune aux centristes de l’hexagone était l’occasion pour Me Pape Mamaille Diockou qui présidait la rencontre aux allures de meeting politique de se faire cette conviction : « L’Ucs est devenu un très grand parti ». Et de poursuivre : « nous voulons faire la différence aux prochaines législatives de juillet 2017. Ici en France, il y’aura 02 députés. Donc, je veux que le travail s’intensifie afin que nous puissions gagner ces deux sièges et pouvoir ensuite remporter le reste des 13 autres sièges de la Diaspora » indique Me Diockou.



Le jeune avocat au barreau de Paris qui soupçonne une tentative de confiscation des votes, appelle ses frères et sœurs centristes à se mobiliser pour gagner au préalable la bataille des inscriptions sur les listes électorales. « Nous savons que le régime du président Macky Sall fera tout pour confisquer les résultats, mais je vous appelle à la mobilisation pour gagner la bataille des inscriptions sur les listes électorales afin de faire d’Abdoulaye Baldé le prochain président de la république », soutient-il. Estimant que « le président Baldé a le charisme, la carrure et l’étoffe d’un homme d’Etat. C’est quelqu’un qui a un programme et une ambition forte pour le Sénégal », convaincu en cela par le riche Cv de son mentor.



Abondant dans le même sens, les responsables Amadou Diao et Oury Diao ont invité les Centristes de Lyon sous la houlette du jeune Yaya Konté qui venait d’être porté à l’unanimité à la tête du parti centriste à Lyon, à se préparer pour réserver un accueil chaleureux à Abdoulaye Baldé dans cette région Française en mars prochain, et à se lancer dès à présent dans la campagne pour gagner toutes les prochaines échéances électorales.



Idrissa SANE - Flashinfos.net à Lyon