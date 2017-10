AG de l'Ucesa au Mali, le Sénégal honoré : Madame Aminata Tall élue Présidente d'honneur

Madame Aminata Tall Présidente du Conseil économique social et environnemental du Sénégal, à la tête de l'ucesa depuis 2013, a été élue Présidente d'honneur de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique(Ucesa).



L'élection de Madame Aminata Tall a eu lieu à Bamako au Mali .Le mardi 10 octobre 2017, Madame Aminata Tall Pcese a cédé la présidence de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, au Président du Conseil économique social et culturel du Mali.



Au cours d'une audience au Palais de la République du Mali, la Présidente d'honneur de l'Ucesa a présenté au Président de la République ,les membres du nouveau bureau de l'Ucesa.



L'occasion a été saisie par le Président Malien pour rendre un vibrant hommage à Madame Tall, actuelle Présidente d'honneur de l'ucesa. Le Chef de l'État Malien s'est aussi félicité du bon travail de Madame Aminata Tall en tant que Présidente sortante de l'Ucesa.