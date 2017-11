AIBD : la Sécurité confiée en gré à gré à des Français… Delta Air Lines menace de boycotter

L’aéroport Blaise Diagne de Diass dont l’ouverture est annoncée en grand pompe le 7 décembre prochain, est sujet à de vives polémiques. Outre le Président Wade qui refuse que son successeur le rebaptise en son nom, le « Quotidien » évoque ce jour, une affaire de gré à gré de plusieurs milliards que les autorités s’apprêtent à filer à une entreprise française.



En effet, après le handling et la gestion aéroportuaire attribuée d’autorité pour trente ans à la société turque créée en 2017 Sal Sa ( devenue Las Sa depuis le 26 octobre dernier et dirigée par le français Xavier Mary), et le marché des boutiques duty-free de l’aéroport cédé sans appel d’offres au groupe Lagardère pour dix ans, des lobbys affairistes s’activent en ce moment pour obtenir l’Etat leur accorde en gré à gré la sûreté de l’aéroport AIBD, à savoir le contrôle d’accès, la surveillance et les Postes Inspections Filtrages ( Pif). Cette sûreté était mise en œuvre jusqu’ici à l’aéroport Léopold Sédar Senghor par les fonctionnaires (sénégalais) de la Haute autorité de l’aéroport (Haals) et par les agents de la Police nationale.



Et la société qui s’active pour obtenir ce marché de plusieurs milliards, en gré à gré, est Amarante. Cette société française opère actuellement dans le domaine de la sûreté aérienne et contrôle pour le compte de Cosair et Air France, compagnies aériennes françaises, dont elle veut faire sa chasse gardée.



Ce n’est pas seulement, les sous qui font grincer les dents à l’AIBD. Le Quotidien, révèle aussi des défauts repérés dans les cuves de stockage de kérosène.



A ce sujet, deux grandes compagnies, à savoir Air France et Delta Air Lines envisagent sérieusement de ne pas utiliser les services de la nouvelle plate aéroportuaire, si elles n’ont la garantie certaine qu’elles auront du carburant de qualité.