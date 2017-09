ANRAC : Les agents entre "joie et attentes" après la nomination d’Ansou Sané Jusque-là Secrétaire général de l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales (ANRAC), Ansou Sané a été nommé Directeur général en remplacement de Aminata Angélique Manga, nommée ministre dans le nouveau gouvernement.

Cette promotion a été saluée par les agents de la boîte qui n’ont pas attendu aussi d’étaler leurs attentes à par rapport à leur nouveau patron. « Que Ansou Sané poursuive la dynamique entamée par Aminata Angélique Manga. Elle a rassemblé tous les agents pour les mettre au même pied d’égalité ; il doit également échanger avec ses agents », a déclaré Djibril Sow, en charge de la logistique au sein de l’Agence.



Une attente qui peut vite être satisfaite, car cet ancien conseiller de Benoit Sambou au ministère de l’Agriculture et à la Jeunesse puis de Viviane Bampassy à la Fonction publique, est décrit comme un homme « très disponible et qui a le sens de l’écoute ».



A l’en croire, cette nomination est une aubaine. « On l’a accueillie avec joie. M. Badji n’est pas un novice dans l’agence. Il a d’abord assuré l’intérim après le décès de Sidia Djiba jusqu’à la nomination de Angélique Manga avant de devenir le Secrétaire général. En tant qu’agents, nous sommes contents et fiers qu’un cadre de l’agence soit promu », s’est-il réjoui.





