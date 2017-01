APR : Dr Ibrahima Mendy fait le plein à Ziguinchor et rassure Macky Le Dr Ibrahima Mendy, président du mouvement politique, « Macky 17-19 », qui lançait son mouvement, ce weekend, dans la ville de Ziguinchor, a décidé de prendre les choses en main et a lancé une opération sur les inscriptions pour assurer une victoire au président Sall en 2017 et 2019.



Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2017 à 08:52 | | 0 commentaire(s)|

C’est une forte mobilisation qu’on a constaté lors du lancement du mouvement "Macky 17-19" dans la capitale. A travers cette mobilisation, le Dr Ibrahima Mendy rassure le président Macky Sall, quant à de belles moissons aux législatives de 2017 et à la présidentielle de 2019. En meeting à Ziguinchor, il déplore la léthargie mais mobilise ses camarades pour une vaste campagne des inscriptions sur les listes électorales. « Je lance un appel à tous les responsables de l’Apr. Parce qu’il ne s’agit pas de dire je suis un responsable et ça s’arrête là. Il faut qu’on aille au fin fond des quartiers. On est dans la phase des inscriptions, je veux que mes camarades de parti puissent descendre dans les quartiers de la commune et dans les autres communes du département de Ziguinchor pour aider les militants de l’Apr, les informer et les inciter à aller s’inscrire massivement sur les listes électorales », a déclaré Ibrahima Mendy, sous les applaudissements de milliers de militants et sympathisants venus des quatre coins du département.



La coalition Benno Bokk Yaakaar, après sa déroute aux locales de 2014, n’a pas encore pris sa revanche contre le maire de Ziguinchor. Ensuite, on note également l’absence de leadership et d’animation du parti. Le leader du Mouvement « Macky 17 – 19 » estime que c’est le seul moyen d’obtenir une majorité écrasante en 2017 à l’Assemblée nationale et de garantir un 2e mandat au président Macky Sall en 2019. Il a aussi précisé : « le mouvement que je dirige va montrer une autre façon de faire la politique. Ce n'est pas un mouvement contre qui que ce soit. Il s'agit d'aider le Président de la République à se faire réélire. » Il faut noter une forte mobilisation des militants de l’APR acquis à la cause du Dr Ibrahima Mendy.Le ministre Secrétaire d’Etat chargé des Organisations Paysannes, Moustapha Lô Diatta, et Angélique Manga, ont pris part à cette rencontre politique.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook