APR : Mamadou Diène n'est plus le coordonnateur du Réseau des enseignants de Thiès



C’est en tout cas la décision de la résolution issue de l’Assemblée générale des enseignants de l’Alliance pour la République. Il a été remplacé par Maty Senghor Bèye. Mor Sow qui a lu la résolution, souligne que Mamadou Diène « s’est auto-exclu » en mettant en place une structure parallèle.

« Dès lors qu’il est parti sans aucun membre du Réseau, l’obligation de le remplacer s’est imposée », a-t-il fait savoir.



« Il n’y a ni amalgame ni équivoque ; nous restons dans le Réseau des enseignantes et enseignants de l’APR, qui est une structure légale du Parti », a-t-il insisté.



Maty Senghor Bèye et ses camarades informent qu’ils ne sont mêlés ni de près ni de loin aux agissements de leur désormais, ex-coordonnateur. Selon eux, cette position a été adoptée et tous les efforts sont déployés par le Réseau pour « relever les défis politiques liés à la réélection du président Macky Sallé en 2019 ».



La semaine dernière, Mamadou Diène avait procédé au lancement d’un mouvement dénommé la Fédération des enseignants et éducateurs pour la République (Feer). Une démarche qui n’a pas plu à ses camarades, qui ont décidé de ne plus le reconnaître, en le remplaçant par Maty Senghor Bèye.







