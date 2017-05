APR: " On a l'impression d'être dans une armée mexicaine", selon Sitor Ndour

Les invectives et autres quolibets entre responsables du parti indisposent Sitor Ndour, membre du Secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République. A Mbour, ce week-end, il a déploré la situation et invité le président Macky Sall à sévir contre les mis en cause. "Je ne reconnais plus du tout mon parti. C'est vrai qu'il y a eu un moment d'interruption où j'étais de l'autre côté, mais en tant que membre fondateur, aussi en tant que membre aujourd'hui de l'instance suprême de l'Apr, je ne reconnais plus mon parti l'Alliance pour la République.



Ces invectives, ces injures qu'ils échangent au vu et au su de tout le monde, dans la presse, entre responsables du parti et grands responsables, cela n'est pas fait pour aider le parti. Cela n'est pas fait pour aider le président de la République. Aujourd'hui, c'est la crédibilité et l'autorité du Président qui sont en jeu. Ce sont les intérêts du parti qui sont en jeu. Puisqu'on a l'impression d'être dans une armée mexicaine. Ils ne sont pas d'accord entre aux et personne ne respecte le chef", déplore-t-il . Avant d'ajouter : "je demande au président de la République de siffler la fin de la récréation. Et de sanctionner très sévèrement tous ceux sont dans ce jeu. Un jeu qui est fait pour faire perdre l'Apr".



Sur le même élan, le leader du défunt "Elan", annonce un grand changements après les élections législatives du 30 juillet 2017: 'je sais que le président de le président de la République est un homme calme, il est patient et que dans trois mois; après les Législatives, je ne dirai pas qu'il aura remaniement , mais il y aura une révolution. Je suis convaincu. Il y aura une révolution aussi bien dans le gouvernement qu'un niveau des directions, agences, des sociétés nationales. Il va chambouler. Chacun, à ce moment, ne recevra que ce qu'il mérite", signale-t-il.



