ARGENTINE: Le mariage de Messi organisé près d'une favela Rédigé par la rédaction le 27 Juin 2017 à 13:14 | Lu 26 fois La cité de Rosario vibre pour l'union de la star, célébrée le 30 juin, dans un hôtel situé à proximité d'un quartier pauvre et gangrené par la violence.

Les habitants auraient préféré que le mariage se déroule sur les rives du fleuve Parana, fierté de Rosario, deuxième ville d'Argentine. Mais Lionel Messi a choisi un hôtel près des favelas, fiefs de trafiquants de drogue. Pour les Shakira, Neymar et autres invités de prestige, le dispositif de sécurité autour de l'Hôtel Casino Pullman City Center sera digne d'un sommet de chefs d’État.

Non loin du complexe hôtelier du groupe Accor, s'étend une urbanisation illégale, fief du cartel de Los Monos (NDLR: «Les Singes»), qui contrôle une grande partie du trafic de drogue dans cette ville portuaire d'un million d'habitants, d'où les navires remplis de soja - et parfois de chargements illicites - appareillent vers l'Europe, l'Afrique ou la Chine.



Mille morts en cinq ans

«Le mariage de Messi est une métaphore sur les inégalités de la ville, le casino à côté d'un quartier pauvre», observe le député provincial Carlos Del Frade. À 400 mètres du casino, le 7 juin, des tueurs à moto ont ouvert le feu sur une voiture. La sœur du chef du cartel a péri lors de l'attaque, les trois autres occupantes ont été blessées. Les règlements de comptes entre bandes rivales ont fait mille morts en cinq ans. Le taux d'homicide est de 14 pour 100 000 habitants, le double de la moyenne nationale. Rosario, à 300 km de Buenos Aires, se transformera vendredi en capitale de l'Argentine. Vingt-et-un joueurs du FC Barcelone et leurs épouses figurent sur la liste des invités.

«Toute sa vie, dit la maire de Rosario, Mónica Fein, il a été uni à Rosario et je crois qu'il est heureux que, grâce à son mariage, ses amis puissent connaître la ville qu'il aime tant». Ville natale de Che Guevara, principal terminal portuaire d'Argentine aux prises avec des problèmes de sécurité grandissants, Rosario n'est pas une ville incontournable pour les touristes et n'apparaît généralement pas sur les guides de voyage. «Rosario est prête pour le mariage, Lionel a choisi de venir se marier ici, car c'est chez lui et il s'y sent bien. Nous ferons le nécessaire pour que tout se passe bien», assure Mme Fein. Les Rosarinos, habitants de Rosario, suivent les préparatifs du mariage comme s'ils y étaient invités.



Malfrats et fans de Messi

«La vérité, je suis surprise qu'il l'organise là, Messi est un des footballeurs les mieux payés du monde, je ne comprends pas», confie Micaela Llane, 24 ans, qui travaille comme secrétaire dans le centre ville. L'hôtel initialement envisagé, le Puerto Norte Design Hotel, «était dans un quartier beaucoup plus beau, c'est notre Puerto Madero», estime Ariel Vallejo, un agent de sécurité, en référence au quartier portuaire de Buenos Aires, luxueusement rénové.

Les forces de sécurité, en alerte maximum, assurent que «la sécurité ne sera pas un problème». Il est peu probable que quelqu'un ose troubler la fête de la légende locale. Une sorte de code d'honneur. À Rosario, les malfrats sont fans de Messi, même s'ils sont supporters du club de Rosario Central, l'ennemi juré de Newel's Old Boys, qui a décroché le quintuple Ballon d'or.

(L'essentiel/nxp/afp)

