ARNAQUE DANS FACEBOOK : LES PRÉCISIONS DE MANSOUR DIENG !

Nous avons l’impression que des quotidiens et sites ont tout faux d’envoyer, dans les salles d’audiences, des stagiaires ou ‘’journalistes’’ sans expérience et qui sont loin de pouvoir servir ce métier. La plupart des comptes rendus que nous avons lu comportent non seulement des erreurs sur les chiffres, sur les noms et, plus graves, sur le modus operandi.



Nous précisons, ici et maintenant, que nous n’avons été ni ferrés, ni escroqués sans le savoir. Ceux qui ont lu l’Observateur et Libération du jeudi 23 novembre qui étaient au cœur de l’affaire pour avoir été prévenus d’avance, ont bien compris que nous avons infiltré le réseau du gang de Facebook après qu’une de nos connaissances, qui a été victime, nous en a parlé. Ce dernier qui se trouve être une personnalité, ne pouvait ni porter plainte, ni s’extérioriser pour ne pas faire l’objet d’un lynchage médiatique. Il pensait à l’effet que ça allait faire par rapport à sa famille, ses proches et son travail. En quelque sorte, il ne voulait pas mourir idiot.



C’est en moment que nous avons décidé d’agir pour aider à neutraliser cette faune qui gangrène la société. En collaboration avec un commissaire de police, dont nous tairons le nom, et Mamadou Seck de l’Obs qui se trouve être un excellent journaliste d’investigation, nous avons mis en place un modus operandi et un dispositif qui nous ont permis de les cueillir et de les arrêter comme dans un film.



Alors tout ce que nous avons eu à envoyer ou à faire était fait exprès et à bon escient. Aux jeunes reporters qui ont du mal à faire des comptes-rendus fidèles, nous les conseillons de retourner en classe, ou de se faire faire mieux encadrer. Car le journalisme est un Métier !



Mansour DIENG

Directeur de Icône magazine