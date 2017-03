ARRESTATIONS TOUS AZIMUTS A DAKAR ET AILLEURS: La police pilonne les niches des redoutables braqueurs en série Des démembrements de la Police nationale, réputés être des corps d’élite – Division des investigations criminelles (Dic) et Sûreté urbaine (Su) – ont opéré, avant-hier, une véritable razzia, en un temps record, dans les groupes de malfaiteurs spécialistes en cambriolage et braquage d’établissements financiers et stations d’essence implantés dans le pays. Les limiers ont en effet appréhendé plusieurs gangsters dans différents endroits, notamment de redoutables chefs de gang.



La Police nationale est aux trousses des délinquants et des braqueurs. C’est le signal fort lancé, hier, lors d’un point de presse dans les locaux de la «cité Police», par le chef du Bureau des relations publiques de la police, adjudant Henry Boumy Ciss.



L’officier de police judiciaire a fait la déclaration, au moment où il déroulait le film des différentes opérations d’interpellation des malfaiteurs devant les journalistes.



Arrestation des meurtriers du Marocain Mazine Chakiri

Il a fallu trois jours aux éléments du Groupe de recherches et d’interpellation (Gri) de la Dic, suite au meurtre du Marocain Mazine Chakiri, pour coincer cinq (05) des six (06) brigands, qui ont détroussé le jeune garçon et sa copine Salma El Moussaid, étudiante en 4e année de médecine à l’Ucad, avant d’attenter à la vie du bonhomme par un coup de couteau.



Les policiers de la Dic ont en effet effectué une descente, avant-hier, dans les environs de la scène du crime, en explorant les quartiers de Zone A et Zone B. Ces investigations ont permis l’arrestation, aux environs de 00 heure, de cinq (05) individus parmi ceux qui ont attenté à la vie de l’étudiant.



Tous ont reconnu être les auteurs de multiples agressions perpétrées ces derniers jours au niveau du Canal 4, les attaques à main armée de plus de quatre points de transfert de fonds «Wari» récemment. Les recherches se poursuivent en vue d’appréhender le dernier élément de la bande en fuite.



Le cerveau de la bande de braqueurs trahi par la caméra de surveillance



Les éléments de la brigade de recherches du Commissariat central de Thiès, exploitant une information faisant état de la présence à Kawil, 10 km de Kaolack, du cerveau de la bande ayant attaqué, dans la nuit du 17 au 18 février 2017, la station Edk Oil de Thiès et emporté le montant d’un million cinq cent (1.500.000) F Cfa, ont effectué une descente inopinée audit village, après avis du procureur de la République près le Tribunal régional de Thiès.



Sur les lieux, ils ont appréhendé le sieur Demba K. Dia, né en 1984 à Thiès. Ce dernier apparaît nettement sur la vidéo extraite de la caméra de surveillance lors du cambriolage. Il est présenté comme étant le chef de gang et c’est lui qui couvrait ses acolytes en brandissant son arme. A Kawil, les éléments ont aussi interpellé le nommé Alioune Sow, âgé de 21 ans, membre du gang qui avait attaqué la Station Edk Oil de Tivaouane, la nuit du 31 mai au 1er juin 2014.



Fin de cavale des cambrioleurs de Liberté 6 et Castors



La Sûreté urbaine (Su) de Dakar a procédé à l’interpellation, avant-hier, aux environs de 18 heures, à Tivaouane Peulh, du sieur Mansour Diop, alias «Thiallé», né en 1986 à Dakar. Au moment de son arrestation, le susnommé qui détenait un revolver avec des cartouches a opposé une farouche résistance aux agents. D’ailleurs, lors de son interpellation, il a tiré trois coups de feu qui n’ont pas atteint les agents de police, et aucun blessé n’a été noté.



Le sieur Mansour Diop a reconnu avoir commis plusieurs cambriolages avec des gangs depuis son évasion, le 29 décembre 2015, de la Maison d’arrêt de Rebeuss. Deux de ses complices ont également été interpellés. Concernant l’attaque de Castors et Dieuppeul, «Thiallé» a cité ses deux acolytes déjà interpellés, en l’occurrence, Ibrahima Konaté, né en 1992, à Dakar et Oumar Bou Ndaw. Il impute l’attaque des agences «Wari» de Castors et Liberté 6 à deux de ses amis sierra-léonais, dont l’un d’eux serait un ancien militaire évadé de prison en Gambie.



Vieux Père NDIAYE jotay

