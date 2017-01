ARRIERES DE 70 MILLIARDS DE PAIEMENT DES BTP : Amadou Bâ assure que le paiement est en cours Mbarick Diop du secteur des Bâtiments et travaux Public (BTP) a regretté lors de la rencontre entre le secteur privé et le ministère des Finances, des arriérés de 70 milliards de francs Cfa que l’Etat doit aux acteurs.



Rédigé par leral.net le Samedi 14 Janvier 2017 à 02:06 | | 0 commentaire(s)|

40 milliards pour le paiement des entreprises du Btp

S'exprimant , par rapport aux inquiétudes du secteur privé, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ affirme que les Banques sont en train de verser les ressources et que le Trésor public a déjà injecté 40 milliards ce vendredi pour payer les entreprises engagées dans les projets de l’Etat, les 29 milliards restant seront également payés. Pour le ministre de l’Economie, il n y a pas d’arriérés de paiement, mais c’est le mécanisme de paiement qui est ainsi. Par rapport à l’interpellation sur le tourisme et le crédit hôtelier, Amadou Ba assure que pour le crédit hôtelier de 5 milliards, 2 milliards sont disponibles dont 500 millions déjà à la Bnde.

Tidiane Diouf lejecos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook