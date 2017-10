AS Monaco : Jardim juge les débuts de Keita Baldé Courtisé par plusieurs clubs européens, Diao Keita Baldé a finalement posé ses valises sur le Rocher de Monaco, cet été. Un club où l'ancien joueur de la Lazio Rome prend petit à petit ses marques. Son entraîneur Leonardo Jardim a tiré un premier bilan de ses débuts en conférence de presse hier jeudi.

Le remplaçant de Kylian Mbappé, voici comment a été rapidement présenté Keita Baldé. Mais le Sénégalais avait tout de suite mis les points sur les "i" lors de sa conférence de presse de présentation début septembre. « Je ne connais pas personnellement Kylian Mbappé. C’est un excellent joueur. Je ne viens pas pour le remplacer. Il a son style, moi le mien. Je viens pour donner mon maximum et aider l’équipe. J’espère valoir plus de 30 millions d’euros dans le futur ».



Ce que doit espérer aussi l’AS Monaco, qui a devancé plusieurs clubs européens dont certains en Italie (Inter Milan, Juventus) pour s’attacher les services de celui qui est présenté comme un talent prometteur. « Mon objectif est de grandir comme joueur. J’ai 22 ans, j’ai joué 5 ans en Italie, j’ai marqué 16 buts l’an dernier. J’espère grandir encore en Ligue 1 et continuer mon évolution ».



Où en est-il aujourd’hui ?



Pratiquement deux mois après son arrivée, l’ancien joueur de la Lazio a disputé 7 rencontres. Trois en Ligue des champions et quatre en championnat de France (192 minutes). Deux fois remplaçant, il a enchaîné avec deux titularisations. Et les deux fois, il s’est montré décisif.



Contre l’OL, il a délivré une passe décisive pour Rony Lopes (9e journée, défaite 3-2). Contre Caen (10e journée, victoire 2-0), il a marqué son premier but avec les pensionnaires du stade Louis II. Après la rencontre, le natif d’Arbucies a confié : « C’est très important pour moi de marquer mais le plus important reste la victoire. Nous avions confiance en nous et nous avons fait de bonnes choses. On ne regarde que nos résultats et nous prenons les matches les uns après les autres. J’ai une bonne connexion avec Falcao comme avec tous mes coéquipiers. C’est un plaisir de jouer avec lui ».



Jardim croit beaucoup en Keita Baldé



Petit à petit, Keita Baldé apprivoise son équipe et la Ligue 1. Son entraîneur Leonardo Jardim est sous le charme. Pour lui, le meilleur reste encore à venir de la part de son joueur. « Bien sûr c’est un joueur de qualité. C’est un joueur qui n’a pas joué plusieurs mois, entre ses vacances, la sélection, son transfert. Il a déjà démontré de belles qualités. Il n’est pas au maximum. Il a une grande marge de progression.



A Lyon, il a fait un match positif en pointe. Ici, sur le côté, il a fait un match positif. Il n’est pas encore capable de jouer 90 minutes à la même intensité. Il a besoin de rythme. Mais je crois beaucoup en lui. Notre travail est de l’aider à aller au top niveau ». Une mission totalement dans les cordes du technicien portugais, qui en a vu passer d’autres avant lui.



Le polyvalent sénégalais offre également beaucoup d’options à Jardim. « Moi, je crois qu’il donne des choses différentes aux deux postes. S’il est en attaque, il utilise sa mobilité. Quand il est dans le couloir, c’est un vrai excentré. C’est un joueur de profondeur, de un contre un. Il est plus offensif que Lemar qui est plus un milieu gauche. Il donne des choses différentes aux deux postes. C’est bien d’avoir un joueur polyvalent comme Baldé qui offre des solutions ».



Il pourrait d’ailleurs l’aligner en pointe ce week-end face à Bordeaux. « Comme Jovetic n’est pas en condition et que Falcao (forfait) aussi, j’ai des possibilités avec Adama Diakhaby en pointe et lui dans un couloir ou l’inverse avec Baldé en pointe et Diakhaby sur le côté ».



L’occasion pour Keita Baldé de continuer sur sa lancée et de grandir sous le maillot de Monaco.



