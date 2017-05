AS Roma: Monchi annonce la fin de carrière de Francesco Totti Présenté à la presse par l’AS Roma dans son nouveau costume de directeur sportif du club italien, Monchi, l’ancien dénicheur de talents du FC Séville a lancé une bombe. Ce dernier a en effet, annoncé que c’était bel et bien la dernière saison de la légende Francesco Totti dans le club de la capitale.

Ce devait être une simple et classique présentation devant les médias. Et bien la première conférence de presse de Monchi, dans son nouveau costume de directeur sportif de l’AS Roma, a accouché d’une nouvelle qui va beaucoup attrister les supporteurs du club. Interrogé sur le sujet, l’ancien dénicheur de pépites du FC Séville a confirmé que Francesco Totti était bien en train de vivre sa dernière saison sous le maillot de la louve.





Monchi: "Je sais que c’est sa dernière saison"

Un petit séisme pour le club de la capitale italienne, même si la légende du club avait déjà repoussé plusieurs fois son envie de raccrocher les crampons. En effet, Francesco Totti à l’AS Rome, c’est 25 ans de carrière marquée par la fidélité, 783 matchs (616 en Serie A), 307 buts et 197 passes décisives. "Je sais que c’est la dernière saison de Totti en tant que joueur et qu’il a un contrat comme dirigeant", ainsi déclaré Monchi devant les médias transalpins.



Et Monchi l’invite à travailler à ses côtés. "J’espère qu’il travaillera avec moi la saison prochaine".



Pour rappel, l’attaquant international italien (58 sélections, 9 buts), a été champion en 2001 avec la Roma, avec qui il a également soulevé deux fois la Coupe et la Supercoupe d’Italie. Chose peu banale, il a surtout terminé à huit reprises sur la deuxième marche du podium en Serie A. Mais ce qu’on retiendra davantage de son palmarès, c’est qu’il était l’un des finalistes malheureux de l’Euro 2000 remporté par la France, mais qu’il a vengé la Squadra Azzurra en remportant le Mondial 2006… face aux Bleus !



